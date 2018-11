Jõulutähe ootus kitarri, tšello ja oreliga

Svetlana Kekiševa rääkis, et tšellist Olja Raudoneni ja kitarrist Jelena Ossipova eelmine kontsert toimus augustis Jõhvi Mihkli kirikus ja läks väga edukalt.

“Sellest sündis publiku ja interpreetide üksmeelne idee korraldada jõulukontsert koos oreliga. Jõulud on rahu ja valguse leidmise aeg. Eestis on palju kirikuid ja vaimulikku muusikapärandit. Tahame tuua kuulajate ette professionaalset ja vaimulikku muusikat Eesti igasse nurka,” rääkis organist.

Kekiševa sõnul on koosseis tšello, kitarr ja orel uudne. “Võib öelda, et tegemist on ainulaadse muusikalise kooslusega,” lisas ta. Kontserdid koosnevad põhiliselt lääne ja eesti heliloojate jõulumuusikast, kõlavad nii originaalteosed kui ka seaded.