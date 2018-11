Rajaotslased musitseerivad raamatukogus

Rajaotsa muusikakooli hing ja eestvedaja Toomas Rannu rääkis, et nad teevad sealsamas aastas kolm kontserti, kokku on olnud 60 kontserti.

“Üldiselt esinevad kõik need, kellel midagi esitada. Läbivat teemat pole, jõulude ajal on rohkem talvemuusikat. Kava tuleb kirju, kui esinevad koos väikesed ja suured, lauljad ja pillimängijad, solistid ja ansamblid, akustilised ja elektripillid. Iga kontsert on väga erinev,” ütles Rannu.