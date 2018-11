Comedy Estonia lööb nädalavahetusel rahvamajas kolm korda huumoriga

Rakvere rahvamajas antakse täna etendus kell 19 ja 21.30, homme aga kell 20.

Lugu ise räägib sellest, et naermine on üks elu imelikumaid reaktsioone. Kust see tuleb ning miks see meile nii väga meeldib, on veel teadmata, kuid see on suurepärane emotsioon. Naer teeb olemise paremaks ning tihti näeme asju ja olukordi teise pilguga alles siis, kui oleme nende üle naernud.

Kõik naljad, mida inimesed kuulevad, on laval olevate koomikute kirjutatud originaal­materjal, mitte Google’i abil tõlgitud välismaa koomikute palad.

Öeldakse, et näitlemine on professionaalne valetamine, aga stand-up võimendatud siirus. See on dialoog publikuga ning rääkida võib kõigest, peaasi, et oleks naljakas.

Laval olles saab koomik ­astuda mõneks minutiks tavaelust välja hoopis omaette maailma.

See on intensiivne ja sõltuvust tekitav kogemus. Aga peamine on see, et kõik, mida ühel Comedy Estonia sõul õhtu jooksul lava peal näida­takse ja öeldakse, on marunaljakas, mõtlemapanev ja meeldejääv.

Lavale astuvad Sander Õigus, Karl-Alari Varma, Ardo Asperk, Mikael Meema, Roger Andre, Rauno Kuusik ja Daniel Veinbergs