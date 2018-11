Kärbsed lendavad Rakveresse

Sepo Seeman, Peeter Oja, Tomi Rahula & The Band tulevad lavale, et korraldada sõeluuring. Etenduse käigus tehakse selgeks, kes on mees, mis mees ta on, mis on mehe võimalikud probleemid, ja kohe järgnevad ka lahendused ning vajadusel ravi. Raviks kasutatakse teravat huumorit, sügavat mõtet, laulu, ja kui midagi muud enam üle ei jää, siis ka tantsu.