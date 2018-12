Eestis tegutseb ligemale nelikümmend väikepruulikoda

Mõiste käsitööõlu on eesti keeles tegelikult pisut eksitav – see on tõlge ingliskeelsest craft beer’ist ja mõeldud on eeskätt väiketootmist ja suurtootjate omadest erinevaid õlleretsepte. Käsitööõlut ei pruulita sugugi mitte pliidiserval või kuurinurgas, vaid ikka tehastes, millest nii mõnigi on modernsem kui suurtootja oma.