Juhtkiri: nõiaringist juba välja ei murra

Segadust on jagunud neisse kahesse kuusse ka praksistes, kus võetakse patsiente vastu haigekassa lepingu alusel. Järjekorrad on pikenenud ja pahameele valavad patsiendid välja ikka kabinetis arsti peale, mõistmata, et doktor on teinud läbi kuudepikkuse närvesööva protsessi, et haigekassa leping üldse saada ja patsiendile viieeurost vastuvõttu pakkuda.

Aga inimene on lihtsalt inimene ning teda ei peaks puudutama ükski riigihange. Olgu kuidas on, haige peab arsti juurde saama, ning kui ta on ravikindlustatud, ei peaks ta ka oma hädas pöörduma tasulisse vastuvõttu. Ent paistab, et tihtilugu ei jää muud üle, kui lepingu saanud spetsialisti praksise eeskoda inimestest ummistub ja tema kabineti telefon aina kinnist tooni annab.

Juba eelmisel aastal nägid inimesed kurja vaeva, et eriarsti vastuvõtule pääseda, nüüd on see veelgi keerulisem. Haigekassa veebilehel on kuulutatud, et eriarstiabi vajajad pannakse terviseprobleemi tõsiduse alusel ravijärjekorda: tõsise terviseprobleemiga pääseb patsient eriarstile kiiremini ja ambulatoorse visiidi maksimaalne ooteaeg on kuus nädalat. Inimesed teavad, et see viimane ei vasta kaugeltki tõele. Ning ega perearstidki ole kuigi varmad patsienti eriarsti juurde saatma. Ja kui inimene tunneb, et on oma murega üksi jäänud ja lahendust lähema mõne kuu jooksul ei paista, lähebki ta EMO-sse... Aga EMO hädadest oleme viimasel ajal kuulnud küll ja küll. Nõiaring.