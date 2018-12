Vastukaja: rändeleppe 17. eesmärk ehitab ideoloogilist vihakõne raamistikku  

Kired ÜRO rändeleppe ümber on näiliselt vaibunud. Valitsus veeretas välispoliitilise otsuse kuuma kartulina seadusandlikku kotta, kus see 41 poolthäälega vastu võeti. Selle käiguga päästeti üksnes valitsus: sotsiaaldemokraadid said rändeleppe ja Isamaa suutis vastu hääletades kuidagi oma rahvuslikku nägu säilitada. Kuid õhku jääb küsimus, kas sellega suudeti rahuldada rahva isu iseotsustamise ja suveräänse Eesti järele.