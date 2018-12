Läsnal pildusid sädemeid aasta säravad  

Aseri vabaajakeskuse juhataja Kaire Kutsar sai aasta sädeinimese tiitli justkui kingituseks. Sädelev naine peab nimelt täna suurt sünnipäeva. Kutsar, kes on ka oma kodupaigas lauatennisespordi eestvedaja, vastas spordire- porterlikule küsimusele tunde kohta, et tal on mõistagi hea meel, kuid tiitel oli üllatus.