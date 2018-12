Riigihange lõi eriarstide igapäevatöö sassi  

Psühhiaater Tiiu Tandre ja tema praksise igapäevatöö lõi haigekassa, kes tänavu esimest korda otsis lepingupartnereid riigihanke kaudu, sassi ning see on tekitanud kauakestvat mõttetut pinget.

Rakveres 1981. aastast töötanud Tandrel oli maikuus eriti palju tööd, nii et sellele umb- isikulisele haigekassast saabunud pressiteatele, mis teavitas riigihanke korraldamisest, ta ei reageerinud, kuna arvas, et see puudutab uusi lepingu soovijaid.