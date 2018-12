Eesti juubeliaastal hakkavad Lääne-Viru alustavad õpetajad koos käima

"Mul on rõõm näha, et juubeliaastal on sündmus veelgi hoogu saanud ja alustavate õpetajate tunnustamiseks ning toetamiseks hakkavad toimuma regulaarsed kohtumised," lisas Soe.

Kohtumiste eestvedaja on MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool. "Eesti õpetajate järelkasvu tugevus sõltub väga palju just sellest, kuidas läheb meie alustavatel õpetajatel," ütles MTÜ tegevjuht Triin Noorkõiv. "Oleme väga rõõmsad, et saame meie riigi 100. sünnipäeval koos toetajatega astuda samme selle jaoks, et alustavad õpetajad võiksid professionaali kaasabil uurida oma tegevust ja väljakutseid ning leida edasiviivaid lahendusi ja kaasteelisi. Tahame siit usinalt õppida, et edaspidi võiksid niisugused kohtumised leida aset üle Eesti."