Viiendike klassijuhataja ja juhendaja Helina Lükk kõneles, et vee teemani jõuti tänu sellele, et loodusõpetuse tunnis oli see parasjagu päevakorras. Teisalt jäävad Väike-Maarja gümnaasiumi lähedusse Äntu järved, mida sai ühe võttepaigana veeteemalise video filmimisel kasutada.