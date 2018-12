Tervisliku koolitoiduni on käia veel pikk teekond  

Lammasmäel maakonna koolikokkadele esinenud Rahvatervise Akadeemia toitumisnõustaja Tuuli Taimur leidis, et sealiha võiks koolis ja lasteaias pakkuda korra või maksimaalselt kaks korda nädalas, samuti tuleks oluliselt vähendada piimatoodete kasutamist.

“Näiteks või ja koore asemel on võimalik kasutada külmpressitud õli,” rääkis Taimur. Ja lisas, et kõige lihtsam on seda teha salatite ja kastmete valmistamisel.