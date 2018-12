Esiliiga võrkpallurid alistasid Pärnu ja jäid Tallinna Ülikoolile alla

Liidrite heitluses oli peatreener Mehis Täpp rahul sellega, et Rakvere suutis pealinnameestele vastu hakata ning väljus võistlusest ühe punktiga. “Ilmselgelt oli meil võimalus ka mäng enda kasuks pöörata. Vaadates kevadisse tiitliheitlusesse, arvan, et oleme igatepidi seal sees. Minusse ja meestesse süstis see enesekindlust – kõik on võimlaik,” kõneles Täpp.