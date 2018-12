Viimaks ometi: Tõrmas saab peagi bussi katuse all oodata

Tõrma kalmistul käivad inimesed on aastaid tundnud puudust bussiootepaviljonist. Nüüd on see olemas. Täpsemalt, ootekoda on kohale toodud, kuid ei ole veel lõplikult paika pandud. Ka Rakvere linnaliin nr 3 ei sõida veel Tõrma peatusse, sest ristmiku rekonstrueerimise ja teeremondi tõttu on peatused juba mõnda aega Lilleoru ja Tammiku tänava otsas.