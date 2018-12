KoodiTund ootab külalisõpetajaid end üles andma

Tunni jaoks leiab sobiva kooli "Tagasi kooli" veebilehelt. Juhendamisel saab toetuda spetsiaalsele tunnikavale, mis on kättesaadav NutiLabori veebilehel nii eesti kui ka vene keeles. Kava abil on koodikirjutamistunni andmine imelihtne ning sellega saavad muretult hakkama ka need, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub.