Igavese linnastumise jutt on möga!

Inimesed liiguvad. Noored enam, vanemad vähem. Noored tahavad teha karjääri, õppida. Kõrged koolid ja paremad palgad on linnas. Eriti ahvatlevad on muidugi suurlinna tuled. Paljud arvavadki, et ainult suurlinnade tornides saab raha teha. No ja et paljud nii arvavad, siis ongi nii. Mooduvärk.