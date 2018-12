Vaade: et küla ikka elaks

Juba päris mitu aastat maal elanuna tean väga hästi, et informatsioon ei kipu liikuma, isegi internetiajastul mitte. Info on küll kusagil netiavarustes ehk olemaski, aga see tuleb sealt üles leida, mis pole alati kerge.

1937. aasta vallaseadus nägi ette, et külavanem on igas külas ja külavanema määrab vallavanem või vallavalitsus. Tänapäeval ei ole see ilmselt mõistlik. Seda enam, et meil on külasid, kus on kaks, üks või isegi null elanikku.

Aga 1937. aasta seaduse kohaselt oli külavanema amet kohustuslik. Samamoodi nagu tänapäeval ei makstud ka siis külavanemaks olemise eest midagi, küll aga anti ametimärk rinda. Samas oli külavanemaks oleku aeg piiratud poole aastaga, kui külavanem ise ametis jätkata ei soovinud.

"On ainult hea, kui külal liider on, ja pole vahet, mis soost. Peaasi, et ta külg ees liikuvad inimesed suudab ühes suunas astuma panna."

Külavanem oli tollal vallavalitsuse info vahendaja, aga ta korraldas ka teehoolet, kogus statistilisi andmeid, abistas valimistoimingutel ja täitis praeguses mõistes abipolitseiniku ülesandeid. Ühe toreda lause leiab tollasest seadusest ka: “Naisisikuid ei tuleks määrata külavanemateks ega nende asetäitjateks; enamikus nad ei ole selleks majanduslikult iseseisvad ega füüsiliselt võimelised.”

Tänapäeval on “naisisikuid” külaelu liidrite seas küll ja pole nad meestest teps mitte kehvemad. On ainult hea, kui külal liider on, ja pole vahet, mis soost. Peaasi, et ta külg ees liikuvad inimesed suudab ühes suunas astuma panna.