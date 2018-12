Pealik on vähem kui pooltel küladel

Kõige paremini on külavanematega lood ilmselt Väike-Maarja vallas, kus 64 külast on külavanem enam kui kolmandikul ehk 22 külal. Külavanemaid küll nii palju pole, sest mitmel külal on ühine külavanem. Küll on külavanemad ametis nii endise Väike-Maarja kui ka Rakke valla territooriumil.