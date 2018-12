Väike-Maarja vallal on uus arendusnõunik

Kaheksa aastat Tartus elanud ja hiljuti kodukanti naasnud Sabas märkis, et maale tagasi kolimine mõlkus tal elukaaslasega mõtetes päris pikka aega. "Ühel hetkel loksus kõik paika ning otsustasime, et on õige aeg tagasi tulla. Tartu sai meile nende aastate jooksul küll armsaks, kuid Väike-Maarja on veelgi armsam," selgitas uus arendusnõunik, kelle peamised tööülesanded on valla arendustegevuse korraldamine ja koordineerimine.