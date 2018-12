Tapa kutsub ametisse poliitilised abivallavanemad  

Opositsioon kahtlustab, et “struktuuri ja tööülesandeid muudetakse selle pärast, et inimestele, kelle partei ametisse määrab, oleks töö ikka jõukohane”. Volikogu esimees keskerakondlane Maksim Butšenkov ei vaidlegi sellele vastu, kuid sõnastab lause pisut teisiti: “Oleme avatud ja ei varja, et kaks uut abivallavanemat on poliitilised. Ametisse astuvad inimesed on nimeliselt teada ja struktuuri koostades lähtusime nende elukogemustest, isikuomadustest ning ametialastest oskustest.”