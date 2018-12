Maitsevõid, näomaske ja sõnumiga kotte saab osta ka kohalikelt noortelt  

Mis on ühist maitsekalt papppakendisse pandud maitsevõil, sõnumiga varustatud kottidel ja looduslikel näomaskidel? Need kõik on valminud Lääne-Virumaal ning idee ja teostus on pärit noortelt, kes on õpilasfirma kaudu oma plaanid teoks teinud.