Kossuliigas haarasid ohjad Väike-Maarja meeskonnad  

Meistriliiga ühtlasest tasemest annab kinnitust tõsiasi, et kõigil meeskondadel on kirjas vähemalt üks võit ja üks kaotus. Ainsana on kaotusekibedust ühe korra tundma pidanud Väike-Maarja Päästekool, kes viimati alistas Kadrina Karud 96:84.