Rakvere võrgupiigadele riputati kaela Eesti karikasarja pronksmedal

Ellen Aros tunnistas, et on kolmanda kohaga rahul.

“Õnnetuseks andsime Viljandi mängus edu ära. Võit oleks meid ühe koha edasi tõstnud. Võitjad on teistest palju üle. Seal on pikad ja võimsad Eesti koondise mängijad,” kõneles treener ning rõõmustas, et sel korral mängiti Selver Tallinnaga tasavägiselt.