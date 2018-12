Tamsalu gümnaasiumi põhikooliklassis püütakse leida valemit, et matemaatikatunnis rahu taastuks.

Aasta aega on Tamsalu gümnaasiumis käärinud konflikt. Vaid 13 õpilasega põhikooliklassis ei saa lapsed aru matemaatikaõpetajast ja pedagoog ei suuda teha nendega koostööd. Riid on alati mitmepoolne ja püütud on leida lahendusi, kuid arusaamatused lahvatavad üha uuesti.