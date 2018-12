Ajateenija lapse toetus tõuseb kuus korda

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks kaitseministeeriumi ettepaneku muuta ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse suurust ning tõsta see seniselt 50 eurolt 300 eurole kuus, edastas valitsuse pressiesindaja.

Ajateenija lapse toetuse tõstmisel on lähtutud perekonnaseaduses kehtestatud lapse elatise suurusest, mille kohaselt ei või igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool töötasu alammäärast. Praegu on töötasu alammäär 500 eurot. Seega on igakuise elatise miinimumiks 250 eurot.