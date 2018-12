Juhtkiri: kuidas volikogu laiali saata

Aga märksa tõsisem küsimus on see, mis saab volikogu 20. novembri istungil vastu võetud otsustest. Ehk kas kehtetud on kõik vallavolikogu otsused või ainult ühinemislepingut ja rahvaküsitluse korraldamist puudutav, mis võeti vastu seitsme häälega kuue vastu?

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sellele vastust ei anna. Kui kõrgem võim otsustab, et kehtetud on kõik volikogu otsused, võib hakata musti stsenaariume välja töötama. Vallaeelarved võetakse meil tavaliselt vastu üpris viimasel hetkel, märtsi lõpus. Seadus ütleb, et kui 31. märtsiks pole eelarvet vastu võetud, saadetakse volikogu laiali ja võimu võtavad üle asendusliikmed.

Oletame nüüd, et ühele erakonnale on absoluutselt vastuvõetamatud teise erakonna või valimisliidu nimekirjas volikogusse pääsenud isikud ja loodetakse, et teiste puhul oleks koostöö märksa lihtsam. Ja parteiboss teeb kuulekale reasõdurile ülesandeks end enne volikogu otsustavat istungit märtsi viimasel nädalal vallast välja registreerida, aga sellest teavitamast “unustada”. Mõned päevad või nädalad hiljem tuuakse aga avalikkuse ette, et istung oli ebaseaduslik, sest Matil või Mallel ei olnud enam õigust sellel osaleda. Eelarve kinnitamise otsus on siis õigustühine ja seaduse järgi peab volikogu laiali minema. Juristidel on igal juhul uurimist-puurimist omajagu. Ja kui mingi karistus järgnebki, siis on tõenäoliselt tegu väikese rahatrahviga, mis erakonna kassale suurt mõju ei avalda.