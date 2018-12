Kuidas endal ka läheb, külamees?

Pilti rikub see, et hinnad tõusid oktoobris 4,4 protsenti, majanduskasv ei ole jõudnud kõigi inimesteni ja meie poliitikud on sõnasõtta pööranud. Üheski sõjas ei ole võitjaid, ka sõnasõjas mitte. Põhjendatakse, et on valimiste aeg. Küsiksin vastu, millal ei ole valimiste aeg. Poliitikutel on kogu aeg valimiste aeg.