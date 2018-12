Haljala vallavolikogu istungil tõstis kätt hääletusõiguseta isik

Krista Keedus ütles, et teadlikult ei olnud ta ennast Tallinna elanikuks registreerinud ja viimatisel Haljala vallavolikogu istungil istus ta laua taga ja hääletas heas usus. “Mul polnud aimu ka, et mul selleks seaduslikku õigust ei ole,” märkis Keedus, kes sai asjast teadlikuks kolm päeva tagasi vallasekretäri kaudu.

Mil moel sai Keedusest Tallinna elanik, ei osanud ta eile seletada. Esialgu pakkus ta, et segadus tekkis seetõttu, et septembrikuus kirjutas ta oma tütre Tallinna linna elanikuks. Õige pea aga selgus, et see ei saanud põhjuseks olla. Seejärel taipas Keedus, et oktoobris oli ta lubanud ühel tuttaval, kes aeg-ajalt viibib Keedusele kuuluvas korteris ja soovis ennast Tallinna elanike registrisse kanda, märkida elukohaks just Keedusele kuuluva korteri.