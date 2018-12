Otepää maailmakarikal juhatab vägesid Tapa arendusspetsialist

Alanud suusahooajal toimub Otepääl kaks maailmakarikavõistluste etappi: 5. ja 6. jaanuaril kahevõistluses ning 19. ja 20. sama kuu päeval tavasuusatamises. Tapa vallas arendusspetsialistina töötav Vahur Leemets on neist esimesel ajamõõtjate pealik, teisel aga kogu võistluse juht ehk chief of competition.

Leemets, kellel on 2008. aastast rahvusvahelise suusaliidu kohtunikulitsents, vastutab Otepääl pea kõige eest, mis otseselt võistlustesse puutub. “Minu rida on rada, sekretariaat, abiteenistused, turva,” tutvustas ta. “Põhimõtteliselt kõik asjad, mis natukenegi võistlusesse puutuvad. Kõige olulisemad märksõnad on siiski rada ja ilm. Viimast ma mõjutada ei saa, küll aga mõjutab ilm rajaolusid ning minu asi on kiiresti reageerida ning otsustada.”