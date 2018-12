Urve Tinnuri kirjutas järje menukale esikromaanile

Kui saite valmis noore naise pihtimusest ajendatud romaani “Kaks ööd mahajäetud majas”, kas käis korrakski peast läbi mõte, et teos võiks saada järje?

Ei, siis ma järje peale ei mõelnud. Tegelikult on idee kirjutada romaanile teine osa pärit hoopis minu kirjastajalt Tõnu Lemberilt. Pidasin pisut aru ja leidsin, et miks ka mitte. Tuttavate tegelastega on ju nii lugejal kui ka autoril alati rõõm ja huvi kohtuda.