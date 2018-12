Nädala kaja: sünnipäev, intervjuu, matus  

Mäletan lapsepõlvest vanaema lugu, kuidas tema ema tubli jumalasulasena lebas surivoodil ja küsis, kus on Jumal nüüd. Veidi suurema tüdrukuna oli mul kombeks vahel enne und käed ristata. See oli palve minu moodi. Soovisin väga, et Jee­sus teeks nii, et mind armastataks. N või K või R. Ometi nii ei juhtunud.

Need on inimesed, keda ma kaua ei tundnud. Aga ükski inimene seitsmest miljardist ei ole saar, täiesti omaette. Pole juhuseid kohtumistes. Ehk on jumala käsi kõikjal maises elus? Ka selles, et juhtusin just nüüd lugema pühak Assisi Franciscuse mõtet: “Sinna, kus on vihkamine, luba mul külvata armastust. Kus on ülekohus – leevendust. Kus on pimedus – valgust. Kus on kurbust – rõõmu.”