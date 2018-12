Lahendus

1. Oa5–d8+ g6–g5, 2. Od8–a5 (oda naasis oma kohale, etturid aga tagasi minna ei saa; nüüd saab must käia vaid lipuga); 2. ... Lc2–e2, 3. Oa5–c7 (ähvardab 4. Og3X); 3. ... Le2–f2, 4. Oc7–d6 (must on käigupuuduses, puudub kaitse 4. Og3X või 4. g3X vastu). Järgneda võiks veel 4. ... Lf2–f4+, 5. g2–g3+, Lf4:g3+ 6. Od6:g3X.