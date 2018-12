Kaunitaride tipphetked: ilusalongidesse palgatakse detsembrikuuks abiväge

Belle Stuudio omanikust juuksur Marge Kallaste sõnas, et olukord on tõesti pingeline. Töögraafiku põhjal võib öelda, et palju pidusid oli juba ka novembris. “Detsembris on mõned üksikud vabad ajad juuksurisse. Maniküürija juurde saab,” ütles Kallaste.

Ilusalongi Eedeni Aed juhataja Ave-Ly Valdmann rääkis, et kui mõni daam veel talveunest ärkab ja aega soovib, siis üritatakse vastu tulla. “Oleme palganud lisatööjõudu,” lausus Valdmann. Tema sõnutsi võib klientide põhjal öelda, et jõulupidude tippaeg on Lääne-Virumaal 14. ja 15. detsembril ning nädal hiljem: 21. ja 22. detsembril. “Palju soovitakse õhtumeiki ka 29. ja 31. detsembril,” lisas Eedeni Aia juhataja.

Marge Kallaste märkis, et aasta viimasel päeval on neid, kes soovivad soengut.

Moest rääkides ütles Ave-Ly Valdmann, et naised lasevad endale teha ikka kogu ilu: jumestuse, soengu, maniküüri. “Jõulupidu on ikka see õhtu, kui lastakse teha õhtumeik – palju glämmi ja sära. Armastatakse ka tumedat suitsusilma ja tumepunaseid huuli. Soengud on uhked, palju soovitakse lokki,” kõneles Valdmann.

Marge Kallaste sõnutsi on muu hulgas ka väga palju stiilipidusid, kuhu tuleb koostööna teha ajastutruu soeng ja meik.

Detsembris kulutatakse ilule korralikult ja nii juhtubki, et jaanuaris ja veebruaris on ilusalongides suhteliselt vaikne.