Särav jõuluball avab imelise muusikaaja

Meeliköitvat balli, kus kõlab kaunis muusika ja mis kantud tähesärast, on Rakveres ikka peetud. Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte nentis, et on oluline pakkuda jõuluballil naudingut kõikidele meeltele. “See on õhtu, kus igaühel on võimalus tulla ja nautida head muusikat, toredat seltskonda, suurepäraseid maitseid ning tunda ennast hästi,” sõnas Alte. Ta lisas, et igaüks on ju seda kõike väärt.