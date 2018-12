Üllatavate piltidega kunstiraamat

See on autori sõnul lühike ja lihtne ülevaade, milles teadlikult jäetud kõrvale teemad ja probleemid, mis keerlevad akadeemilistes aruteludes.

Nagu kunstiraamatule kohane, sisaldab see väga palju reprosid. Samas ei ole Sirje Helme raamatus üksteise järel reas meie kunsti tähtteosed (kuigi nii mõnigi neist on tee raamatusse leidnud), vaid illustreeriva materjalina on kasutatud pigem mitte nii väga tuntud taieseid.