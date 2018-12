Rohelised värbavad võimu nimel liitlasi vaenlaste seast  

Kesknädalal saabus Keio Soomeltile üllatuslik Facebooki-sõnum. Allan Jaakus kirjutas, et nad on Andresega (Jaadla – toim.) mõelnud: Keio sobiks nende riigikokku kandideerivasse meeskonda.

“Minu meelest on see aferistlik,” ütles Keio Soomelt. Talle ei mahu see pähe, sest aasta tagasi kärutas Jaakus temale vastandumisele ülesehitatud valimisreklaamiga mööda linna. Seda toetasid solvavad ja alandavad postitused sotsiaalmeedias.