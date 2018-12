Rainer Miltop Prantsusmaalt: "Saime korraliku laksu pisargaasi"

Üle Prantsusmaa ja mujalgi riikides levib agaralt kollaste vestide liikumine ning see on eskaleerunud mitmel pool mässuks. Rainer Miltop, kes parasjagu Lyonis viibib, et näha kuulsat valgusfestivali, rääkis, et sattus kaaslastega otse möllu keskele.