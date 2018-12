Mõningat päikesepaistet on oodata alles neljapäevaks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva oodata pilves ilma. Paljudes kohtades sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Paiguti on udu ja jäidet. Puhub idakaaretuul 3-8, põhjarannikul hommikul kirdetuul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves ilm. Paljudes kohtades sajab nii lund, lörtsi kui vihma. Hommikul on udu ja kohati esineb jäidet. Puhub kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +2, saarte rannikul kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Puhub kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 0, saarte rannikul kuni +2 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Puhub kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhtul tuul tugevneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -2, saarte rannikul kuni +2 kraadi.