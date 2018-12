Nädala lõpp toob kohati kuni 10 miinuskraadi

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi, rannikul ka vihma. Hommikuks saju võimalus väheneb. Paiguti on udu ja jäidet. Puhub kirdetuul 3–9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm. Kohati sajab kerget lund või lörtsi. Paiguti on udu ja jäidet. Puhub kirdetuul 3–9, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +3 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –4 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel ja päeval vahemikus –4 kuni +1 kraadi.

Reede öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 3–9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma tuleb 2–7 kraadi. Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest lund. Puhub idatuul 2–8 m/s. Külma on 2–7 kraadi.

Laupäev jätkub kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Öösel on külma 4–9, päeval 1–5 kraadi.