Juhtkiri: hindamatu nõu nõialt  

Ülemäära palju rahvast kohvikusse tulnud ei olnud. Ei tea, kas peeti hinda krõbedaks või pole Rakveres massiliselt saate fänne, sest arvamus, et selgeltnägijate saade pole popp, ei pea kindlasti paika: see on erakordselt popp, tohutute vaatajanumbritega. Nii et need saatesse armunud elavad võibolla peamiselt mujal ... Samal ajal polnud hind ju üldse kõrge, sest 15 euro eest võis küsida nõu kaheksalt nõialt! Mõelda, see teeb ju kaks eurot nõia kohta, mitte kuskil mujal ei ole maagiabi võimalik nii soodsalt saada. Ja muide, nõiad olid leebed, kannatlikud, ei kiirustanud kuhugi, pühendasid igale inimesele nii palju aega, kui vähegi said.

Tähtis pole aga see, miks inimesed sinna ei tulnud, pigem ikka see, miks nad tulid. Kas tõesti lootuses saada abi, kui tegelikult oleks olnud väljapääs olukorrast politseile teatamises või arsti juurde minekus? Või usus kuulda, et ees on hea ja helge tulevik, et kõik saab korda, kõik läheb veel hästi? Ehk on sedagi inimestele vaja. Lihtsalt head sõna. Täiesti võimalik. Kui mõni inimene (kohal oli päris arvestatav hulk mehi, see ei olnud naiste üritus) läks tinahallil pärastlõunal teatrimäest alla, uus lootus südames põksumas ja kivi sealt kuskile kadunud, pole see ka teps mitte halb, eks ole.