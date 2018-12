Võrkpalliklubil oli Läti alistamisel pusimist

Esimeses geimis osutasid vastased kõva vastupanu, kuid kahes järgmises mängujärgus läks rakverlastel lätlaste alistamine lihtsamalt.

Rakvere peatreener Andres Toode rääkis, et küllap oli meestel alateadvuses, et vastased on nõrgemad ja veel pole ühtegi võitu. “Loodeti, et keegi kuskilt mängib rohkem kui tema, ja siis oligi üldine seismine. Loomulikult tulid vastased aktiivselt peale ja tegid oma mängu ära, nagu nende oskused olid. Nii see seis kriitiliseks läks,” kõneles Toode ja lisas, et lõpuks hakkas Rakvere tiim bloki ja kaitsemänguga vastu.

“Teise geimi lõpul oli ka neljapunktine langus. Enam ei vaadatud blokki ja rünnati niisama, et ehk äkki läheb maha. Vastastele andsime natuke liiga palju hingamist. Meil on nii, et kõvade vastastega mängime paremini kui nõrkade vastastega,” lisas peatreener.

Rakvere resultatiivseim oli 16 punktiga (+10) Taavi Nõmmistu, 15 punkti (+14) lisas Reimo Rannar. Võitjameeskonna vastuvõtt oli 58 protsenti, rünnakuid lahendati 52-protsendiliselt, blokiga teeniti 12 punkti (viis blokki pani Rannar) ja serviga üks punkt (13 serviviga).

Jelgava poolel tõi Maksims Morozovs 16 punkti (+8). Jelgava vastuvõtt oli 70 protsenti, rünnak 45 protsenti, blokist saadi seitse ja serviga üks punkt (tehti kaheksa serviviga).

Liigatabelis asub Rakvere 17 punktiga kuuendal real, Jelgava on ühe punktiga viimane.