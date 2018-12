Jõuluinstallatsioon ootab Haljalas

Haljala vallavanem Leo Aadel kõneles, et installatsioonile otsisid nad kohta pikemat aega ja sellesse tegevusse kaasati ka elanikud. Et konkreetseid ettepanekuid ei laekunud, kaaluti mitut kohta ning viimaks otsustati Sämmi Grilli kasuks.

"Installatsioon asub liiklussõlme vahetus läheduses ja sealt on see nähtav ka neile, kes Haljalasse sisse ei sõida," selgitas vallajuht.

Lähimaks paariks aastaks jääb installatsioon suure tõenäosusega sinna, sest pidevat transportimist see ei kannata. Siiski märkis Aadel, et kui kellelgi peaks olema soov seda edaspidi kuskil mujal näha, on nad lahked installatsiooni jagama. (VT)