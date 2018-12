Kolmapäeval on oodata nii väheseid pluss- kui ka miinuskraade

Öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund, lörtsi ja vihma, saju tõenäosus on suurem põhjarannikul. Kohati on udu. Puhub kirdetuul 4–9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –3 kuni +2 kraadi.