Ministri visiit tõi maakonda kopsaka rahaeraldise

Ta lausus, et rahaeraldise näol on tegemist tänavuse riigieelarve korrigeerimise käigus vastu võetud otsusega. Selle järgi antakse Väike-Maarja vallale Simuna alevikku kergliiklustee rajamiseks 400 000 ja Haljala vallale Võsu alevikku kõnnitee tegemiseks 100 000 eurot.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla möönis, et Simuna piirkonna rahvas on juba kümmekond aastat unistanud aleviku liiklusohutuse parandamisest ja selle tarbeks kergliiklustee ehitamisest. "See oli hea, et regionaalhaldusminister külas käis ja sai probleemist teada," lausus ta. "Saame küll enamiku teede ehitamist puudutavate asjadega ise hakkama, kuigi kohalike omavalitsuste teid puudutavad küsimused on valusad, aga seda teemat sai talle küll kurdetud."