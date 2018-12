Kotli majja HEV-õpilased?

Seletuskirjas märgitakse, et kuna 2022. aasta septembrist alustab linnas tööd riigigümnaasium, ei ole Rakvere gümnaasiumis ega reaalgümnaasiumis enam sellest ajast keskkooliklasse, seetõttu jääb üheks põhikoolihooneks Vabaduse 1 kinnistul olev koolimaja. Niinimetatud Kotli majas on remontimata ruumid, mille nüüdisajastamine annab võimaluse ehitada väiksemad klassiruumid ja luua HEV-õpilastele sobivad tingimused. Seletuskirja kohaselt on tegemist Alar Kotli projekteeritud korterite plokiga, mis oli omal ajal mõeldud pedagoogide majutamiseks. See ruumistruktuur võimaldab rajada kahele korrusele väikeklasse ning soklikorrusele vaba aja veetmise või huvitegevuse ruume. Kolmel korrusel on kokku ligikaudu 400 ruutmeetrit netopinda, kuhu oleks võimalik luua seitse väikeklassi ja/või tugispetsialistide ruumi. Samuti on seletuskirjas plaan korrastada Kotli hoone põhimahu soklikorrusel 85 ruutmeetrit pinda (moodustub kolm väikeklassi). Praegu on seal kehalise kasvatuse õpetajate ruum ning koristajate ruum.