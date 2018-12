Tean soliidset vanaprouat, kes on paar operatsiooni üle elanud, kel on tasakaaluhäired ja kes liigub vähe, kuid naeratab alati. Tal on hoolitsetud välimus, ta on maheda häälega ja sõbralik. Jõudumööda tegeleb ta oma harrastuse – kunstiga. Ja veel tean ma kedagi, kes käib hoolimata oma kõrgest east tööl. Hommikust õhtuni, täiskoormusega, annab vabu päevi kolleegidele ja asendab neid, kes on haigestunud.