Märkides kohtuvad nööbid, pärlid ja emotsioonid

Gerli Kerm on loonud omanäolise käsitsi õmmeldud rinnaehete maailma. Vormistatud on ta ehted nõnda, et esmapilgul paistavad need hoopis jõulukaartidena. Sõbralikult pehmete ehete seas leidub lillekesi ja loomakesi, lumehelbekesi ja piparkooke. On need märgid või prossid?