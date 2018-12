Õnnela Raudsepp naasis parimate mõõduvõtult uhke karikaga  

Tamsalu fitnessinaine Õnnela Raudsepp võistles nädalavahetusel Hispaanias masters-arvestuse maailmameistrivõistlustel kulturismis ja fitnessis ning pälvis bikiinifitnessis 45+ vanuseklassis neljanda koha. Esialgu wellness fitness’i kategoorias võistlema pidanud naine võttis mõõtu kleenukeste bikiinifitnessi võistlejatega. Selleks et klassi mahtuda, pidi Õnnela Raudsepp poseerima nii, et lihased väiksemad paistaksid, samal ajal kui kaasvõistlejad just muskleid pingutasid.

“Mina ju ei ole süüdi, et teised wellness’i-naised kohale ei tulnud. Neid on ju rohkem. Mina ei ole ainuke maailmas,” rääkis Raudsepp nördinult. “Mõtlesin, et kui juba tulla sain, siis ma niisama sinna turismireisile ei lähe, ja võistlesin bikiinifitnessis,” selgitas Tamsalu naine. Õnneks on mõlemas klassis poosid samad ning midagi enne lavale minemist ringi õppima ei pidanud. “Jalgu ma ei julgenud pingutada. Püüdsin ennast tagasi hoida,” tunnistas ta. Samas arvestuses osales 12 naist.