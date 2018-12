Rakveres hakkab lapsi aitama üksainus psühholoog  

Maailmas, kus on aina rohkem katkisi lapsi ja nende vanemaid, kelle hirm ning stress kasvavad pidevaks ärevuseks, on Rakveres asjalood nii, et kõigi siinsete haridusasutuste peale annab uuest aastast hädade vastu avitust üks psühholoog, kes töötab ka vaid 0,75 kohaga. Rakvere koolides õpib 2600 last, lasteaiamudilasi on 700, linna psühholoogide juurde suunavad lapse tugispetsialistid, samuti saab nende poole pöörduda järeltulijale abi saamiseks lapsevanem.