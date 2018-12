Rakvere tuli kahegeimilisest kaotusseisust võiduga välja.

Peatreener Andres Toode ütles juba enne mängu, et kiirete TalTechi meeste vastu lihtne mängida pole. “Alguses me ei saanud oma mängurütmi kätte. See mäng oli üldse üllatav – mõlema meeskonna rünnakuprotsent oli väga kõrge. Kaks esimest geimi kaotasime, sest TalTech sai kaitses rohkem palle kätte kui meie,” rääkis Toode ja nentis, et algul jäid rakverlased kaitses hätta. “Lõpuks hakkasime oma mängu leidma. parem on halva mänguga võita kui ilusa mänguga kaotada,” sõnas peatreener.